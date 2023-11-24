МО: экипажи новейших танков Т-90М «Прорыв» готовятся к боям в зоне СВО

Экипажи современных танков Т-90М «Прорыв» ЦВО проходят боевую подготовку по стрельбе с закрытых огневых позиций на полигоне в тыловом районе в зоне спецоперации.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка как из закрытых позиций, так и с открытых прямой наводкой», — заявили в ведомстве.

При этом отмечается, что корректировка огня ведётся при помощи беспилотников.

Ранее дальний транспортный беспилотник ТрАМП завершил первый этап лётных испытаний.

Также операторы дронов-камикадзе тульских десантников поразили пехоту ВСУ у Артёмовска.

Кроме того, группировка «Юг» сбила на Донецком направлении 12 беспилотников ВСУ.