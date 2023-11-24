МО: экипажи новейших танков Т-90М «Прорыв» готовятся к боям в зоне СВО
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка как из закрытых позиций, так и с открытых прямой наводкой», — заявили в ведомстве.
При этом отмечается, что корректировка огня ведётся при помощи беспилотников.
Ранее дальний транспортный беспилотник ТрАМП завершил первый этап лётных испытаний.
Также операторы дронов-камикадзе тульских десантников поразили пехоту ВСУ у Артёмовска.
Кроме того, группировка «Юг» сбила на Донецком направлении 12 беспилотников ВСУ.