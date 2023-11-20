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Politico: тысячи украинцев переехали в Киев из-за защищённости города силами ПВО

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С начала спецоперации около 600 тыс. украинцев переехали в Киев и его окрестности из-за лучшей защищённости города системами противовоздушной обороны.
Politico: тысячи украинцев переехали в Киев из-за защищённости города силами ПВО
  • AP
  • © Felipe Dana

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на Международную организацию по миграции ООН.

Отмечается, что в других крупных городах Украины также наблюдается приток людей. По данным издания, около 500 тыс. человек переехали в Днепропетровскую и Харьковскую области.

В Минобороны Украины ранее отмечали, что сотни тысяч украинцев делают всё возможное, чтобы избежать мобилизации.

9 ноября Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине до 14 февраля 2024 года.

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