Правящая в Молдавии партия PAS проиграла местные выборы в 11 крупных городах

Правящая в Молдавии партия PAS («Действие и солидарность») не получила ни одного кресла мэра в 11 крупных городах республики по итогам второго тура выборов мэров и глав сельских администраций.

Кандидаты от PAS, в частности, проиграли выборы в Унгенах, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК республики.

19 ноября в Молдавии прошёл второй тур местных выборов.

Перед этим в Кремле отметили, что выборы в Молдавии продемонстрировали стремление людей развивать отношения с Россией.

Кроме того, неправительственная организация Promo-LEX выявила как минимум 19 случаев, которые можно квалифицировать как злоупотребление административным ресурсом при подготовке к местным выборам со стороны правящей в Молдавии партии.