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Правящая в Молдавии партия PAS проиграла местные выборы в 11 крупных городах

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Правящая в Молдавии партия PAS («Действие и солидарность») не получила ни одного кресла мэра в 11 крупных городах республики по итогам второго тура выборов мэров и глав сельских администраций.
Правящая в Молдавии партия PAS проиграла местные выборы в 11 крупных городах
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Кандидаты от PAS, в частности, проиграли выборы в Унгенах, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК республики.

19 ноября в Молдавии прошёл второй тур местных выборов.

Перед этим в Кремле отметили, что выборы в Молдавии продемонстрировали стремление людей развивать отношения с Россией.

Кроме того, неправительственная организация Promo-LEX выявила как минимум 19 случаев, которые можно квалифицировать как злоупотребление административным ресурсом при подготовке к местным выборам со стороны правящей в Молдавии партии.

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