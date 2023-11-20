Правящая в Молдавии партия PAS проиграла местные выборы в 11 крупных городах
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Кандидаты от PAS, в частности, проиграли выборы в Унгенах, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК республики.
19 ноября в Молдавии прошёл второй тур местных выборов.
Перед этим в Кремле отметили, что выборы в Молдавии продемонстрировали стремление людей развивать отношения с Россией.
Кроме того, неправительственная организация Promo-LEX выявила как минимум 19 случаев, которые можно квалифицировать как злоупотребление административным ресурсом при подготовке к местным выборам со стороны правящей в Молдавии партии.