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Песков: выборы в Молдавии показали желание людей развивать отношения с Россией

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что результаты муниципальных выборов в Молдавии в очередной раз показали желание граждан страны развивать отношения с Россией.
Песков: выборы в Молдавии показали желание людей развивать отношения с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Pierre Crom

«Как минимум госпожа Санду не учитывает результаты муниципальных выборов, которые только что состоялись. И где совсем не её партия получила победу... В Молдавии много сторонников развития сотрудничества с нашей страной... И в том числе результаты последних муниципальных выборов весьма ярко об этом просвидетельствовали», — отметил он.

Таким образом Песков прокомментировал обвинения президента Молдавии Майи Санду в адрес России в неуважении интересов граждан республики. По её словам, у молдавской стороны нет тем для общения с Москвой.

Ранее в Молдавии правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям отстранила кандидатов от оппозиционной партии «Шанс» от участия во всеобщих выборах в местные органы власти. Такое решение было принято за два дня до выборов.

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