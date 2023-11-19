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В Молдавии начался второй тур местных выборов

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Второй тур в местные органы власти начался в Молдавии. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.
В Молдавии начался второй тур местных выборов
  • Gettyimages.ru
  • © Pierre Crom

Избирательные участки открылись в 273 населённых пунктах Молдавии, где не смогли определить победителя в первом туре, передаёт ТАСС.

Выборы проходят, в частности, в городах Бельцы, Единцы, Комрат и Унгены.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выборы в Молдавии продемонстрировали стремление людей развивать отношения с Россией.

Кроме того, неправительственная организация Promo-LEX выявила как минимум 19 случаев, которые можно квалифицировать как злоупотребление административным ресурсом при подготовке к местным выборам со стороны правящей в Молдавии партии.

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