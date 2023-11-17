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Правящую в Молдавии партию обвинили в злоупотреблении админресурсом на выборах

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Неправительственная организация Promo-LEX выявила как минимум 19 случаев, которые можно квалифицировать как злоупотребление административным ресурсом при подготовке к местным выборам со стороны правящей в Молдавии партии.
Правящую в Молдавии партию обвинили в злоупотреблении админресурсом на выборах
  • РИА Новости

Как следует из опубликованного на сайте организации отчёта, партия «Действие и солидарность» (ПДС) готовится ко второму туру местных выборов за счёт первых лиц государства.

«Речь идёт о вовлечённости во всеобщие местные выборы президента Майи Санду (три случая) и участии в предвыборной деятельности премьер-министра Дорина Речана (14 случаев) и министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну (два случая)», — указывается в отчёте.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выборы в Молдавии продемонстрировали стремление людей развивать отношения с Россией.

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