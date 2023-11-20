На Украине могут лишить отсрочки от мобилизации некоторые группы студентов

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что на Украине готовится законопроект, который предполагает отмену отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации студентов, получающих второе и третье высшее образование.

Об этом Безуглая написала в своих социальных сетях.

«Изменениями предусматривается устранить возможность избежать призыва путём получения второго, третьего высшего образования», — говорится в сообщении.

В настоящий момент на Украине граждане имеют право на отсрочку от призыва по мобилизации, если они получают образование.

По словам депутата, количество желающих получить образование во время действия военного положения увеличилось примерно в 2,5 раза. Безуглая утверждает, что это связано с желанием избежать призыва на военную службу.

В Минобороны Украины ранее отмечали, что сотни тысяч украинцев делают всё возможное, чтобы избежать мобилизации.

9 ноября Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине до 14 февраля 2024 года.