FA: переход армии Украины к обороне не помешает наносить удары по России
«Даже перейдя к оборонительной стратегии, Украина может продолжать использовать оружие дальнего действия, военно-морские средства и тайные операции», — говорится в материале.
Уточняется, что ВСУ следует смириться с невозможностью вернуть утраченные территории.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что стратегия Владимира Зеленского обернулась провалом контрнаступления украинской армии.
Также в AT отметили, что Украине нужно заключить сделку с Россией для предотвращения госпереворота.