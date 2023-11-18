FA: переход армии Украины к обороне не помешает наносить удары по России

Даже при переходе к оборонительной стратегии Украина сможет наносить удары по российской территории, пишет Foreign Affairs.

«Даже перейдя к оборонительной стратегии, Украина может продолжать использовать оружие дальнего действия, военно-морские средства и тайные операции», — говорится в материале.

Уточняется, что ВСУ следует смириться с невозможностью вернуть утраченные территории.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что стратегия Владимира Зеленского обернулась провалом контрнаступления украинской армии.

Также в AT отметили, что Украине нужно заключить сделку с Россией для предотвращения госпереворота.