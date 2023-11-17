Российская армия раздавила ВСУ, которые были вооружены до зубов оружием западного производства, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что страны Запада вооружили украинскую армию до зубов и сказали: «Ребята, дерзайте».

«Из этого ничего не вышло, и их раздавили», — приводит РИА Новости слова Макгрегора в соцсети X.

Эксперт выразил мнение, что сейчас Россия сильнее, чем два года назад.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что стратегия Владимира Зеленского обернулась провалом контрнаступления украинской армии.

Также в AT отметили, что Украине нужно заключить сделку с Россией для предотвращения госпереворота.