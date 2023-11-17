Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины Тарасовского

Владимир Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского.

«Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины», — говорится в тексте указа, размещённого на сайте Зеленского.

О причинах увольнения не сообщается.

Ранее журнал Time со ссылкой на три высокопоставленных источника с Украины сообщал, что Зеленский готовится уволить одного из генералов ВСУ за провал на фронте.

В октябре Владимир Зеленский подписал указ об увольнении командующего силами территориальной обороны Вооружённых сил Украины Игоря Танцюры.