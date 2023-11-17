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Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины Тарасовского

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Владимир Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского.
Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины Тарасовского
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины», — говорится в тексте указа, размещённого на сайте Зеленского.

О причинах увольнения не сообщается.

Ранее журнал Time со ссылкой на три высокопоставленных источника с Украины сообщал, что Зеленский готовится уволить одного из генералов ВСУ за провал на фронте.

В октябре Владимир Зеленский подписал указ об увольнении командующего силами территориальной обороны Вооружённых сил Украины Игоря Танцюры.

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