Зеленский уволил командующего силами теробороны ВСУ Танцюру

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении командующего силами территориальной обороны Вооружённых сил Украины Игоря Танцюры.

Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua».

«На сайте президента опубликован указ об увольнении Игоря Танцюры, который занимал эту должность с 15 мая 2022 года», — говорится в публикации.

Зеленский назначил на эту должность генерал-майора Анатолия Баргилевича, который с прошлого года был начальником штаба восточной группировки войск ВСУ.

В сентябре представителя теробороны ВСУ — американского трансгендера Сару Эштона-Чирилло отстранили от должности.