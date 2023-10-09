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Зеленский уволил командующего силами теробороны ВСУ Танцюру

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Владимир Зеленский подписал указ об увольнении командующего силами территориальной обороны Вооружённых сил Украины Игоря Танцюры.
Зеленский уволил командующего силами теробороны ВСУ Танцюру
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua».

«На сайте президента опубликован указ об увольнении Игоря Танцюры, который занимал эту должность с 15 мая 2022 года», — говорится в публикации.

Зеленский назначил на эту должность генерал-майора Анатолия Баргилевича, который с прошлого года был начальником штаба восточной группировки войск ВСУ.

В сентябре представителя теробороны ВСУ — американского трансгендера Сару Эштона-Чирилло отстранили от должности.

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