Зеленский уволил командующего силами теробороны ВСУ Танцюру
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Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua».
«На сайте президента опубликован указ об увольнении Игоря Танцюры, который занимал эту должность с 15 мая 2022 года», — говорится в публикации.
Зеленский назначил на эту должность генерал-майора Анатолия Баргилевича, который с прошлого года был начальником штаба восточной группировки войск ВСУ.
В сентябре представителя теробороны ВСУ — американского трансгендера Сару Эштона-Чирилло отстранили от должности.