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Пленный: наёмников ВСУ селят на съёмных квартирах, опасаясь российских ударов

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Наёмников из украинского «второго интернационального легиона» селят в Славянске на съёмных квартирах из-за опасений ракетных ударов ВС России, рассказал пленный наёмник из Грузии Георгий Чубетидзе.

Он отметил, что служил в звании младшего сержанта во «втором интернациональном легионе обороны Украины» и попал в плен к российским войскам в районе Кременной.

«В Славянске мы снимали квартиру. Ну смотря какая квартира — если большая, могут жить четверо», — цитирует РИА Новости Чубетидзе.

По его словам, эта мера может быть связана с нежеланием командования размещать бойцов в одном месте из-за опасений ракетных ударов российских войск.

В Следственном комитете России ранее заявили, что следователи ведут уголовное преследование в отношении 523 наёмников из 44 государств, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Военнослужащий Вооружённых сил России рассказал военному корреспонденту RT Ивану Жданову, что иностранные наёмники приезжали на Украину больше за пиаром, чем для участия в боевых действиях.

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