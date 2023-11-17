Украине не следует пытаться захватывать Крым и Донбасс военным путём, заявил украинский актёр и боец ВСУ Олег Иваница.

«Я не вижу необходимости возвращать… Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками — это ярмо и для нас, и для наших детей», — сказал Иваница в интервью ТСН.

Он призвал украинское общество успокоить эмоции, чтобы суметь принять правильное решение.

Отставной американский подполковник Дэниел Дэвис ранее выразил мнение, что Владимиру Зеленскому придётся смириться с потерей территорий и перейти к переговорам с Россией для прекращения боевых действий.

Кроме того, американский телеканал NBC со ссылкой на источники сообщал, что США и Европа начали обсуждать с властями Украины возможные переговоры с Россией и то, чем Киеву придётся пожертвовать для достижения договорённостей.

Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.