Известный актёр и боец ВСУ высказался против захвата Крыма и Донбасса
«Я не вижу необходимости возвращать… Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками — это ярмо и для нас, и для наших детей», — сказал Иваница в интервью ТСН.
Он призвал украинское общество успокоить эмоции, чтобы суметь принять правильное решение.
Отставной американский подполковник Дэниел Дэвис ранее выразил мнение, что Владимиру Зеленскому придётся смириться с потерей территорий и перейти к переговорам с Россией для прекращения боевых действий.
Кроме того, американский телеканал NBC со ссылкой на источники сообщал, что США и Европа начали обсуждать с властями Украины возможные переговоры с Россией и то, чем Киеву придётся пожертвовать для достижения договорённостей.
Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.