Пресс-секретарь Эйсмонт: Лукашенко спокойно отнёсся к неучастию Пашиняна в саммите ОДКБ
По её словам, белорусский лидер предложил не принимать поспешных решений.
«К отказу премьер-министра Армении приехать на саммит президент Беларуси отнёсся спокойно. Понимая, что это дело руководителя любого государства», — передаёт слова Эйсмонт РИА Новости.
Ранее Пашинян заявил об отказе участвовать в заседании ОДКБ в Минске 23 ноября.
Также Лукашенко пригласил президента России Владимира Путина на саммит ОДКБ в ходе телефонного разговора.