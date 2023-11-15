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Пресс-секретарь Эйсмонт: Лукашенко спокойно отнёсся к неучастию Пашиняна в саммите ОДКБ

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Пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что президент Александр Лукашенко спокойно отнёсся к отказу премьера Армении Никола Пашиняна от приезда на саммит ОДКБ в Минск.

По её словам, белорусский лидер предложил не принимать поспешных решений.

«К отказу премьер-министра Армении приехать на саммит президент Беларуси отнёсся спокойно. Понимая, что это дело руководителя любого государства», — передаёт слова Эйсмонт РИА Новости.

Ранее Пашинян заявил об отказе участвовать в заседании ОДКБ в Минске 23 ноября.

Также Лукашенко пригласил президента России Владимира Путина на саммит ОДКБ в ходе телефонного разговора.

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