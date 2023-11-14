Развожаев: в Севастополе похоронили начштаба 810-й бригады морпехов Суханова
Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
Отмечается, что под руководством Суханова подразделение участвовало в боях за Мариуполь и завод «Азовсталь».
По словам Развожаева, Суханов был ранен в Мариуполе, а в ходе лечения в госпитале в Москве у него было диагностировано заболевание, не позволившее организму справиться с полученными ранениями.
Также губернатор отметил, что вместе с Сухановым был похоронен рядовой Артём Клягин.
«Он геройски погиб под посёлком Безыменное Херсонской области, спасая жизни боевых товарищей, пытаясь эвакуировать раненых из-под обстрела», — написал губернатор.
Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу вручил награды трём Героям России, совместными усилиями которых было уничтожено 32 украинских танка в ходе специальной военной операции.
Также бойцов группировки «Днепр» представили к наградам за отражение атак под Херсоном.