Развожаев: в Севастополе похоронили начштаба 810-й бригады морпехов Суханова

В Севастополе похоронили погибшего начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота гвардии подполковника Яна Суханова.

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Отмечается, что под руководством Суханова подразделение участвовало в боях за Мариуполь и завод «Азовсталь».

По словам Развожаева, Суханов был ранен в Мариуполе, а в ходе лечения в госпитале в Москве у него было диагностировано заболевание, не позволившее организму справиться с полученными ранениями.

Также губернатор отметил, что вместе с Сухановым был похоронен рядовой Артём Клягин.

«Он геройски погиб под посёлком Безыменное Херсонской области, спасая жизни боевых товарищей, пытаясь эвакуировать раненых из-под обстрела», — написал губернатор.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу вручил награды трём Героям России, совместными усилиями которых было уничтожено 32 украинских танка в ходе специальной военной операции.

Также бойцов группировки «Днепр» представили к наградам за отражение атак под Херсоном.