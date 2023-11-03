Шойгу вручил награды трём Героям России, уничтожившим 32 танка ВСУ в ходе СВО

Российский министр обороны Сергей Шойгу вручил награды трём Героям России, совместными усилиями которых были уничтожены 32 украинских танка в ходе специальной военной операции.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, Шойгу вручил военным медали «Золотая Звезда» в Национальном центре управления обороной России.

«Подвиги многих из вас видела не только вся страна, но и практически полмира. Я вас поздравляю с этими высокими наградами», — сказал российский министр.

Уточняется, что награды получили командир мотострелкового полка Иван Клещерёв, командир мотострелковой бригады Роман Фёдоров и командир отделения противотанковых управляемых ракет Юрий Щербаков.

Ранее Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя России командирам бригад морской пехоты Тихоокеанского и Черноморского флотов, участвующих в специальной военной операции.