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«Газпром»: набсовет «Молдовагаза» не согласовал отчёт аудита долга за газ

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Наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал отчёт аудита долга компании перед «Газпромом», который был опубликован молдавским Министерством энергетики в сентябре.
«Газпром»: набсовет «Молдовагаза» не согласовал отчёт аудита долга за газ
  • Gettyimages.ru

Речь идёт об аудите исторической задолженности перед российской стороной за газ, поставленный потребителям правого берега Днестра.

Как сообщает пресс-служба «Газпрома», 2 ноября на заседании большинство членов наблюдательного совета «Молдовагаза» отметили, что внесённый на рассмотрение отчёт не является отчётом по результатам финансового аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.

«Кроме того, отчёт не удовлетворяет требованиям независимости аудита, поскольку один из его исполнителей имеет конфликт интересов с ПАО «Газпром». Молдавская сторона была заблаговременно уведомлена об этом обстоятельстве, но не предприняла никаких действий для его устранения», — утверждает российская энергетическая компания.

В связи с этим отчёт не может рассматриваться в качестве надлежащего итогового документа независимого и достоверного финансового аудита задолженности «Молдовагаза» перед компаниями группы «Газпром», как это было предусмотрено договорённостями между ПАО «Газпром» и правительством Молдавии.

Пресс-служба подытожила, что выводы отчёта не могут влиять на размер и обоснованность указанной задолженности.

6 сентября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что власти республики согласны оплатить $8,6 млн долга за газ перед «Газпромом».

Как утверждала президент страны Майя Санду, международная аудиторская компания, нанятая правительством Молдавии, не выявила долга республики перед «Газпромом» в размере $800 млн.

«Газпром» после этого заявил, что категорически не согласен с утверждениями Молдавии о долге республики перед компанией и намерен отстаивать свои права всеми возможными способами.

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