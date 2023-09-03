Санду: аудит не подтвердил наличие у Молдавии долга «Газпрому» в $800 млн
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Об этом заявила президент страны Майя Санду, её слова приводят «Молдавские ведомости».
«Мы наняли международную компанию, которая провела аудит и не выявила у нас никаких долгов перед «Газпромом» в размере порядка $800 млн», — заявила Санду.
В июле молдавский министр энергетики Виктор Парликов сообщал, что Молдавия выполнила договорённость с «Газпромом» об аудите долга «Молдовагаза», но результаты пока не будут публиковать, а сначала проанализируют их.