«Газпром» заявил, что категорически не согласен с заявлениями Молдавии о долге

«Газпром» категорически не согласен с утверждениями Молдавии о долге республики перед компанией и намерен отстаивать свои права всеми возможными способами, заявила пресс-служба.

«Газпром» подчеркнул, что отчёт аудитора не проходил утверждения наблюдательным советом АО «Молдовагаз», как было предусмотрено договорённостями между ПАО «Газпром» и правительством Молдавии.

«В любом случае, как мы уже отмечали, аудитор и условия тендера на закупку его услуг были в одностороннем порядке определены молдавской стороной без согласования с «Газпромом» и «Молдовагазом», — напомнили в пресс-службе.

В связи с этим выводы аудитора не могут влиять на размер и обоснованность задолженности, тем более что она подтверждается в регулярно подписываемых «Газпромом» и «Молдовагазом» документах и соответствующих решениях международного арбитража.

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов ранее заявил, что власти республики согласны оплатить $8,6 млн долга за газ перед «Газпромом». По его словам, это результат «комплексных вычислений, связанный и с долгом, и с претензиями».

Он при этом отметил, что долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» по состоянию на конец марта 2022 года составил $709 млн.

По его словам, историческая задолженность за газ касается только правого берега Днестра и не включает Приднестровье, $276 млн из суммы долга $709 млн не подтверждены документально ни «Молдовагазом», ни «Газпромом».

Парликов также сказал, что ещё $400 млн не подлежат взысканию: по его словам, «у них истёк срок давности».

Молдавский президент Майя Санду также заявила, что международная аудиторская компания, нанятая правительством Молдавии, не выявила долга республики перед «Газпромом» в размере $800 млн.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан выступил с заявлением о нежелании оплачивать «несуществующие» долги перед «Газпромом».