Минэнерго Молдавии оценило долг перед «Газпромом» к марту 2022 года в $709 млн

Глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» по состоянию на конец марта 2022 года составил $709 млн.

Об этом он сказал по итогам проведённого молдавской стороной аудита. Его слова приводит РИА Новости.

«Долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» составил $709 млн к концу марта 2022 года», — заявил Парликов.

Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что международная аудиторская компания, нанятая правительством Молдавии, не выявила долга республики перед «Газпромом» в размере $800 млн.

В июле министр энергетики Молдавии сообщал, что Кишинёв выполнил договорённость с «Газпромом» об аудите долга «Молдовагаза», но результаты пока не будут публиковать, а сначала проанализируют.