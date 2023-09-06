Минэнерго Молдавии оценило долг перед «Газпромом» к марту 2022 года в $709 млн
- AP
Об этом он сказал по итогам проведённого молдавской стороной аудита. Его слова приводит РИА Новости.
«Долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» составил $709 млн к концу марта 2022 года», — заявил Парликов.
Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что международная аудиторская компания, нанятая правительством Молдавии, не выявила долга республики перед «Газпромом» в размере $800 млн.
В июле министр энергетики Молдавии сообщал, что Кишинёв выполнил договорённость с «Газпромом» об аудите долга «Молдовагаза», но результаты пока не будут публиковать, а сначала проанализируют.