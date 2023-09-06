Премьер Молдавии заявил о нежелании оплачивать «несуществующие» долги «Газпрому»

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о нежелании оплачивать «несуществующие» долги перед «Газпромом».

Его слова приводит Sputnik Молдова.

«Республика Молдова не собирается оплачивать несуществующие долги, и граждане Молдовы, очевидно, не должны оплачивать эти фактуры», — сказал он.

Ранее глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» по состоянию на конец марта 2022 года составил $709 млн.

Парликов также сказал, что историческая задолженность за газ касается только правого берега Днестра и не включает Приднестровье.

При этом он утверждает, что $276 млн из суммы долга в $709 млн не подтверждены документально ни «Молдовагазом», ни «Газпромом». Министр заявил, что ещё $400 млн не подлежат взысканию, так как, по его словам, «у них истёк срок давности».

Он добавил, что власти Молдавии согласны оплатить $8,6 млн долга за газ перед «Газпромом».