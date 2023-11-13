Депутат спрогнозировал борьбу группировок Залужного и Зеленского на Украине

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление экс-советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича* о конфликте между Зеленским и военнослужащими Вооружённых сил Украины.

«Внутренний конфликт спровоцирован хозяевами Зеленского и в принципе хозяевами всей сегодняшней Украины. Это США, это англосаксы. Большинство жителей Украины недовольны Зеленским, его позицией в отношении военнослужащих. Некем уже их менять, всё, что можно, Зеленский выгреб и отправил в мясорубку», — объяснил депутат.

По его словам, исходя из того, что Зеленский «становится токсичной фигурой», США начинают выставлять другую фигуру — главкома ВСУ Валерия Залужного, и в эту команду вписывается Арестович.

«Арестович здесь является рупором Залужного, он переобулся в воздухе и начинает работать против Зеленского. Мы в ближайшее время станем свидетелями мощной контрборьбы команды Зеленского, которая будет топить Залужного. Народ Украины будет сторонним наблюдателем, когда две группировки будут бороться, чтобы продолжить делать из Украины тот полигон, который необходим США и англосаксам», — заключил собеседник RT.

Ранее Арестович рассказал о конфликте между Зеленским и украинскими военными.

Он прокомментировал заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что ситуация в зоне боевых действий зашла в тупик.

Экс-советник отметил, что между Зеленским и военными «существует конфликт». При этом он добавил, что Залужный сказал правду в данном случае.

Также он назвал ненормальной ситуацию, когда Зеленский говорит о конфликте одно, а Залужный — другое.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.