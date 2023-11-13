Арестович рассказал о конфликте между Зеленским и украинскими военными
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Об этом он заявил в интервью испанскому изданию El Mundo.
Арестович прокомментировал заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что ситуация в зоне боевых действий зашла в тупик.
Экс-советник отметил, что между Зеленским и военными «существует конфликт». При этом он добавил, что Залужный сказал правду в данном случае.
Также он назвал ненормальной ситуацию, когда Зеленский говорит о конфликте одно, а Залужный — другое.
По словам Арестовича, речь Зеленского становится всё эмоциональнее на фоне получаемой им критики.
Также экс-советник назвал политику Зеленского неэффективной из-за неудавшегося контрнаступления и неправильного использования западной поддержки.
Ранее Арестович признался, что врал украинцам о быстрой победе ВСУ над Россией.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.