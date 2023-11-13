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Арестович рассказал о конфликте между Зеленским и украинскими военными

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Экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* заявил о конфликте между Зеленским и военнослужащими Вооружённых сил Украины.
Арестович рассказал о конфликте между Зеленским и украинскими военными
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил в интервью испанскому изданию El Mundo.

Арестович прокомментировал заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что ситуация в зоне боевых действий зашла в тупик.

Экс-советник отметил, что между Зеленским и военными «существует конфликт». При этом он добавил, что Залужный сказал правду в данном случае.  

Также он назвал ненормальной ситуацию, когда Зеленский говорит о конфликте одно, а Залужный — другое.

По словам Арестовича, речь Зеленского становится всё эмоциональнее на фоне получаемой им критики. 

Также экс-советник назвал политику Зеленского неэффективной из-за неудавшегося контрнаступления и неправильного использования западной поддержки.

Ранее Арестович признался, что врал украинцам о быстрой победе ВСУ над Россией. 

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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