Арестович рассказал о конфликте между Зеленским и украинскими военными

Экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* заявил о конфликте между Зеленским и военнослужащими Вооружённых сил Украины.

Об этом он заявил в интервью испанскому изданию El Mundo.

Арестович прокомментировал заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что ситуация в зоне боевых действий зашла в тупик.

Экс-советник отметил, что между Зеленским и военными «существует конфликт». При этом он добавил, что Залужный сказал правду в данном случае.

Также он назвал ненормальной ситуацию, когда Зеленский говорит о конфликте одно, а Залужный — другое.

По словам Арестовича, речь Зеленского становится всё эмоциональнее на фоне получаемой им критики.

Также экс-советник назвал политику Зеленского неэффективной из-за неудавшегося контрнаступления и неправильного использования западной поддержки.

Ранее Арестович признался, что врал украинцам о быстрой победе ВСУ над Россией.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.