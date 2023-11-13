МВД Литвы начало процесс лишения гражданства балерины Лиепы за поддержку России
- РИА Новости
Отмечается, что литовские ведомства оценят высказывания балерины о ситуации вокруг Украины.
«Публичные заявления Илзе Лиепы рассматриваются как дискредитация государства», — говорится в заявлении.
Если слова балерины будут восприняты как угроза национальной безопасности, то МВД попросит президента Литвы Гитанаса Науседу лишить Лиепу литовского гражданства, утверждается в статье.
21 июня члены парламента Литвы инициировали процесс лишения гражданства Маргариты Дробязко. Год назад президент Литвы лишил фигуристку и её партнёра Повиласа Ванагаса госнаград из-за их выступления в Сочи.
15 сентября Науседа лишил Дробязко гражданства Литвы.