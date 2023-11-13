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МВД Литвы начало процесс лишения гражданства балерины Лиепы за поддержку России

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МВД Литвы потребовало лишить литовского гражданства российскую балерину и актрису Илзе Лиепу за «поддержку России». Об этом сообщило издание Baltic News Service.
МВД Литвы начало процесс лишения гражданства балерины Лиепы за поддержку России
  • РИА Новости

Отмечается, что литовские ведомства оценят высказывания балерины о ситуации вокруг Украины.

«Публичные заявления Илзе Лиепы рассматриваются как дискредитация государства», — говорится в заявлении.

Если слова балерины будут восприняты как угроза национальной безопасности, то МВД попросит президента Литвы Гитанаса Науседу лишить Лиепу литовского гражданства, утверждается в статье.

21 июня члены парламента Литвы инициировали процесс лишения гражданства Маргариты Дробязко. Год назад президент Литвы лишил фигуристку и её партнёра Повиласа Ванагаса госнаград из-за их выступления в Сочи.

15 сентября Науседа лишил Дробязко гражданства Литвы

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