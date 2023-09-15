Президент Литвы подписал указ о лишении Дробязко гражданства страны

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства страны фигуристку Маргариту Дробязко.

«Сегодня президент подписал соответствующий указ», — приводит Delfi слова советника президента Литвы Ридаса Ясюлёниса.

МВД страны считает, что Дробязко, участвуя в мероприятиях Татьяны Навки, способствует формированию положительного образа России.

21 июня члены парламента Литвы инициировали процесс лишения гражданства фигуристки. Год назад президент Литвы лишил госнаград Дробязко и её партнёра Повиласа Ванагаса из-за их выступления в Сочи.

Ранее Дробязко заявила, что не станет сохранять паспорт Литвы ценой предательства России.