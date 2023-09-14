Дробязко заявила, что не сохранит паспорт Литвы ценой предательства России

Фигуристка Маргарита Дробязко дала понять, что давление со стороны литовских властей не заставит её предать Россию.

«Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться», — написала Дробязко в социальных сетях.

Она подчеркнула, что, несмотря на предложение лишить её гражданства, никто не в силах вычеркнуть из истории Литвы её заслуг и вырвать любовь из сердец болельщиков.

МВД страны считает, что Дробязко, участвуя в мероприятиях Татьяны Навки, способствует формированию положительного образа России.

21 июня члены парламента Литвы инициировали процесс лишения гражданства фигуристки. Год назад президент Литвы лишил госнаград Дробязко и её партнёра Повиласа Ванагаса из-за их выступления в Сочи.

В 2000 году танцевальный дуэт завоевал бронзу чемпионата мира и был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.

Ранее Татьяна Тарасова раскритиковала МВД Литвы за намерение лишить гражданства Дробязко.