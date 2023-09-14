Дробязко заявила, что не сохранит паспорт Литвы ценой предательства России
«Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться», — написала Дробязко в социальных сетях.
Она подчеркнула, что, несмотря на предложение лишить её гражданства, никто не в силах вычеркнуть из истории Литвы её заслуг и вырвать любовь из сердец болельщиков.
МВД страны считает, что Дробязко, участвуя в мероприятиях Татьяны Навки, способствует формированию положительного образа России.
21 июня члены парламента Литвы инициировали процесс лишения гражданства фигуристки. Год назад президент Литвы лишил госнаград Дробязко и её партнёра Повиласа Ванагаса из-за их выступления в Сочи.
В 2000 году танцевальный дуэт завоевал бронзу чемпионата мира и был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.
Ранее Татьяна Тарасова раскритиковала МВД Литвы за намерение лишить гражданства Дробязко.