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Украинский депутат Пидласа: бюджет на 2024 год будет стоить украинцам жизни

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Принятый на 2024 год Верховной радой бюджет с дефицитом более $43 млрд будет стоить украинцам жизни, заявила глава комитета по вопросам бюджета украинского парламента Роксолана Пидласа.
Украинский депутат Пидласа: бюджет на 2024 год будет стоить украинцам жизни
  • РИА Новости

Она пояснила, что все доходы направляются на нужды обороны, так как партнёры не позволяют на выделяемые средства финансировать зарплаты военным или закупать военную технику. В итоге всё, что украинцы заработали, отправляется на оборону, а расходы на пенсии и зарплаты учителям идут в плоскость бюджета.

«Если кабмин не договорится о том, чтобы его покрыть с помощью партнёров, мы должны будем сокращать эти расходы. Пострадает гуманитарная сфера.... Это будет не то что неприятно, это будет стоить человеческих жизней», — цитирует Пидласу РИА Новости.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее заявил, что украинские депутаты приняли в окончательном чтении проект бюджета страны на 2024 год с дефицитом 1,57 трлн гривен (более $43 млрд).

В сентябре глава украинского Минфина Cергей Марченко отмечал, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.

14 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности

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