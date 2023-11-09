Украинский депутат Пидласа: бюджет на 2024 год будет стоить украинцам жизни
- РИА Новости
Она пояснила, что все доходы направляются на нужды обороны, так как партнёры не позволяют на выделяемые средства финансировать зарплаты военным или закупать военную технику. В итоге всё, что украинцы заработали, отправляется на оборону, а расходы на пенсии и зарплаты учителям идут в плоскость бюджета.
«Если кабмин не договорится о том, чтобы его покрыть с помощью партнёров, мы должны будем сокращать эти расходы. Пострадает гуманитарная сфера.... Это будет не то что неприятно, это будет стоить человеческих жизней», — цитирует Пидласу РИА Новости.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее заявил, что украинские депутаты приняли в окончательном чтении проект бюджета страны на 2024 год с дефицитом 1,57 трлн гривен (более $43 млрд).
В сентябре глава украинского Минфина Cергей Марченко отмечал, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.
14 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности.