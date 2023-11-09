Принятый на 2024 год Верховной радой бюджет с дефицитом более $43 млрд будет стоить украинцам жизни, заявила глава комитета по вопросам бюджета украинского парламента Роксолана Пидласа.

Она пояснила, что все доходы направляются на нужды обороны, так как партнёры не позволяют на выделяемые средства финансировать зарплаты военным или закупать военную технику. В итоге всё, что украинцы заработали, отправляется на оборону, а расходы на пенсии и зарплаты учителям идут в плоскость бюджета.

«Если кабмин не договорится о том, чтобы его покрыть с помощью партнёров, мы должны будем сокращать эти расходы. Пострадает гуманитарная сфера.... Это будет не то что неприятно, это будет стоить человеческих жизней», — цитирует Пидласу РИА Новости.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее заявил, что украинские депутаты приняли в окончательном чтении проект бюджета страны на 2024 год с дефицитом 1,57 трлн гривен (более $43 млрд).

В сентябре глава украинского Минфина Cергей Марченко отмечал, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.

14 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности.