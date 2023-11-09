Fox: Украина рискует остаться без поддержки Запада из-за отказа от выборов

Отказ Владимира Зеленского от проведения выборов на Украине рискует привести к тому, что украинские власти останутся без поддержки Запада.

Об этом сообщает Fox News.

«Отсрочка выборов может создать дипломатические проблемы для Зеленского, учитывая то, что поддержка Украины со стороны США и на международном уровне неразрывно связана с защитой демократических идеалов», — отмечает в своём материале телеканал.

Ранее Зеленский заявил, что на Украине сейчас не время для выборов.

Также сообщалось, что на сайте Владимира Зеленского появилась петиция с призывом ввести уголовную ответственность за призывы к выборам во время военного положения.