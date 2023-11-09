Fox: Украина рискует остаться без поддержки Запада из-за отказа от выборов
Об этом сообщает Fox News.
«Отсрочка выборов может создать дипломатические проблемы для Зеленского, учитывая то, что поддержка Украины со стороны США и на международном уровне неразрывно связана с защитой демократических идеалов», — отмечает в своём материале телеканал.
Ранее Зеленский заявил, что на Украине сейчас не время для выборов.
Также сообщалось, что на сайте Владимира Зеленского появилась петиция с призывом ввести уголовную ответственность за призывы к выборам во время военного положения.