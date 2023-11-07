Зеленского призвали ввести уголовную ответственность за призывы к выборам
На сайте Владимира Зеленского появилась петиция с призывом ввести уголовную ответственность за призывы к выборам во время военного положения.
- Gettyimages.ru
На момент публикации документ собрал чуть более 200 голосов из 25 тыс., необходимых для рассмотрения обращения.
Ранее Зеленский заявил, что на Украине сейчас не время для проведения выборов.
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