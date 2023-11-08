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Мэр Киева Кличко обвинил власти Украины в неспособности финансировать ВСУ

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Мэр Киева Виталий Кличко обвинил центральную власть на Украине в неспособности финансирования ВСУ.
Мэр Киева Кличко обвинил власти Украины в неспособности финансировать ВСУ
  • Gettyimages.ru

«Забрав у городов и селений военный НДФЛ (ещё и задним числом), Верховная рада, правительство демонстрируют, что центральная власть не справилась с финансированием армии. И сейчас пытается перевести это на местное самоуправление», — написал он в Telegram.

По словам Кличко, особенно сильно это решение ударит по небольшим городам, где «военный НДФЛ» составлял внушительную часть бюджета.

Капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо ранее высказал мнение, что Украина может столкнуться с коллапсом на разных уровнях без финансирования со стороны западных стран.

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

Также министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что украинская армия истощается, деморализация среди личного состава растёт.

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