Генерал Кривонос: перестановки Зеленского в ВСУ — это пощёчина Залужному
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Об этом Кривонос заявил в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».
По мнению экс-генерала, перестановки в ССО являются демонстрацией неуважения как к самому подразделению, так и к Залужному.
«Это пощёчина со стороны президента вооружённым силам и их главнокомандующему», — цитирует его РИА Новости.
Кривонос объяснил, что по военной иерархии Хоренко находился в подчинении у Залужного, поэтому его должны были проинформировать об этом решении заранее.
Ранее бывший командующий Силами специальных операций (ССО) ВСУ генерал-майор Виктор Хоренко заявил, что узнал о своей отставке из СМИ.