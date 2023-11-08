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Генерал Кривонос: перестановки Зеленского в ВСУ — это пощёчина Залужному

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Генерал-майор украинской армии в отставке Сергей Кривонос высказал мнение, что указ Владимира Зеленского об увольнении командующего Силами специальных операций Вооружённых сил Украины Виктора Хоренко можно назвать пощёчиной главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
Генерал Кривонос: перестановки Зеленского в ВСУ — это пощёчина Залужному
  • Gettyimages.ru

Об этом Кривонос заявил в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

По мнению экс-генерала, перестановки в ССО являются демонстрацией неуважения как к самому подразделению, так и к Залужному.

«Это пощёчина со стороны президента вооружённым силам и их главнокомандующему», — цитирует его РИА Новости.

Кривонос объяснил, что по военной иерархии Хоренко находился в подчинении у Залужного, поэтому его должны были проинформировать об этом решении заранее.

Ранее бывший командующий Силами специальных операций (ССО) ВСУ генерал-майор Виктор Хоренко заявил, что узнал о своей отставке из СМИ.

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