Генерал Кривонос: перестановки Зеленского в ВСУ — это пощёчина Залужному

Генерал-майор украинской армии в отставке Сергей Кривонос высказал мнение, что указ Владимира Зеленского об увольнении командующего Силами специальных операций Вооружённых сил Украины Виктора Хоренко можно назвать пощёчиной главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Об этом Кривонос заявил в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

По мнению экс-генерала, перестановки в ССО являются демонстрацией неуважения как к самому подразделению, так и к Залужному.

«Это пощёчина со стороны президента вооружённым силам и их главнокомандующему», — цитирует его РИА Новости.

Кривонос объяснил, что по военной иерархии Хоренко находился в подчинении у Залужного, поэтому его должны были проинформировать об этом решении заранее.

Ранее бывший командующий Силами специальных операций (ССО) ВСУ генерал-майор Виктор Хоренко заявил, что узнал о своей отставке из СМИ.