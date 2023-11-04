«СТРАНА.ua»: экс-командующий Силами спецопераций ВСУ узнал об отставке из СМИ

Бывший командующий Силами специальных операций (ССО) Вооружённых сил Украины генерал-майор Виктор Хоренко заявил, что узнал о своей отставке из СМИ.

Legion-Media

Об этом пишет издание «СТРАНА.ua». «Хоренко заявил, что узнал о своём увольнении из СМИ», — говорится в публикации. Военный добавил, что причины решения украинского руководства ему неизвестны. По словам Хоренко, главком ВСУ Валерий Залужный также не смог объяснить ему причины увольнения. Ранее Владимир Зеленский назначил полковника Сергея Лупанчука командующим Силами специальных операций ВСУ вместо Хоренко.