Зеленский назначил Лупанчука командующим силами специальных операций ВСУ

Владимир Зеленский назначил полковника Сергея Лупанчука командующим силами специальных операций Вооружённых сил Украины.

Указ Зеленского опубликован на сайте его офиса.

В другом указе говорится об увольнении с данной должности предыдущего командующего Виктора Хоренко.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT выразил мнение, что своим заявлением Залужный признаёт полный провал контрнаступления.