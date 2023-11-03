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Зеленский назначил Лупанчука командующим силами специальных операций ВСУ

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Владимир Зеленский назначил полковника Сергея Лупанчука командующим силами специальных операций Вооружённых сил Украины.
Зеленский назначил Лупанчука командующим силами специальных операций ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Ukraine Presidency

Указ Зеленского опубликован на сайте его офиса.

В другом указе говорится об увольнении с данной должности предыдущего командующего Виктора Хоренко.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT выразил мнение, что своим заявлением Залужный признаёт полный провал контрнаступления.

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