Риттер: Залужный намекнул Зеленскому о необходимости остановить наступление ВСУ

Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что статья главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного в издании The Economist может быть сигналом Владимиру Зеленскому о необходимости прекратить попытки контрнаступления украинской армии.

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Как отметил Риттер, заявления Залужного и Зеленского по поводу ситуации на фронте противоречат друг другу. По мнению экс-разведчика, это может свидетельствовать о том, что ситуация на поле боя достигла критической точки.

«Думаю, что сигнал, который Залужный посылает Зеленскому, заключается в том, что Украине нужно прекратить бросать живую силу в бесполезные атаки на российскую линию обороны», — сказал он.

Залужный в интервью британскому журналу The Economist заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

Замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква после этого раскритиковал Залужного за такие заявления. По его словам, публикация украинского военного вызвала панику среди западных партнёров Украины.

Asia Times после этого отмечала, что Зеленский «находится в состоянии войны со своими генералами».