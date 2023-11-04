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Замглавы офиса Зеленского Жовква раскритиковал Залужного за статью в The Economist

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Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква раскритиковал главкома ВСУ Валерия Залужного за статью в The Economist, в которой он заявил о тупиковой ситуации в конфликте.

По его словам, публикация украинского военного вызвала панику среди западных партнёров Украины.

«Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров, они в панике спрашивают: «Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?» Мы такого эффекта хотели достичь этой статьёй?» — цитирует Жовкву РИА Новости.

Чиновник добавил, что статья Залужного вызвала много вопросов и у самих украинцев.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT выразил мнение, что своим заявлением Залужный признаёт полный провал контрнаступления.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине не зашёл в тупик.

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