Washington Post: разногласия Зеленского и Залужного «выплеснулись наружу»

Глубокие внутренние разногласия на Украине стали испытанием для Владимира Зеленского и других властей в Киеве на фоне многих месяцев тяжёлых потерь в застопорившемся контрнаступлении ВСУ, пишет The Washington Post.

Как отмечает журналистка Шивон О'Грейди, разочарование на фоне провалов украинских войск лишь растёт, тупиковая ситуация при этом вызвала трения между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Автор статьи подчёркивает, что Зеленский был вынужден призвать прекратить любые распри после того, как напряжённость в Киеве «выплеснулась наружу».

Вместе с этим отсутствие хороших новостей с фронта снижает моральный дух гражданского населения. Тем временем растут опасения, что ВС России возобновят удары по энергетической инфраструктуре Украины, пишет издание.

Главком ВСУ Валерий Залужный в интервью британскому журналу The Economist заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

Замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква после этого раскритиковал Залужного за такие заявления. По его словам, публикация украинского военного вызвала панику среди западных партнёров Украины.

Asia Times после этого отмечала, что Зеленский «находится в состоянии войны со своими генералами».