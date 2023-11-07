Политологи объяснили планы украинских властей по легализации каннабиса в стране
- AFP
Как отметил Блохин, Украина «пробивает» очередное дно и «скатывается в бездну».
«Украина из нормального государства, которым она была после распада СССР, превратилась в полигон, на котором западные транснациональные корпорации просто тестируют свои медикаменты. Украина — это одна большая лаборатория для отработки различных поставленных целей и задач», — подчеркнул он.
По мнению политолога Ивана Мезюхо, нет ничего удивительного в том, что на Украине продолжается «пропихивание» инициативы по фактической легализации наркотиков.
«За легализацией марихуаны, пусть и формально в медицинских целях, могут стоять западные покровители Украины, которые превращают остатки украинского государственного образования в поле для выращивания наркотических веществ», — объяснил специалист.
Он также напомнил, что когда-то Афганистан был государством, в котором выращивалось большое количество наркотиков, при том, что внутри страны находился американский военный контингент.
«Теперь Украина находится фактически под оккупацией США, и Вашингтон, видимо, использует её для того, чтобы выкачивать всевозможные ресурсы», — объяснил он.
По словам собеседника RT, ситуация опасна для украинского общества.
Однако, как добавил Мезюхо, режим Зеленского вопрос жизни и здоровья граждан собственной страны «не особо беспокоит».
Ранее стало известно о том, что украинские власти готовятся легализовать медицинский каннабис с целью оказания помощи солдатам ВСУ в борьбе с болью и посттравматическим стрессовым расстройством.