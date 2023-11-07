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Политологи объяснили планы украинских властей по легализации каннабиса в стране

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RT
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин и политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировали сообщения о том, что украинские власти готовятся легализовать медицинский каннабис с целью оказания помощи солдатам ВСУ в борьбе с болью и посттравматическим стрессовым расстройством.
Политологи объяснили планы украинских властей по легализации каннабиса в стране
  • AFP

Как отметил Блохин, Украина «пробивает» очередное дно и «скатывается в бездну». 

«Украина из нормального государства, которым она была после распада СССР, превратилась в полигон, на котором западные транснациональные корпорации просто тестируют свои медикаменты. Украина — это одна большая лаборатория для отработки различных поставленных целей и задач», — подчеркнул он.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, нет ничего удивительного в том, что на Украине продолжается «пропихивание» инициативы по фактической легализации наркотиков.

«За легализацией марихуаны, пусть и формально в медицинских целях, могут стоять западные покровители Украины, которые превращают остатки украинского государственного образования в поле для выращивания наркотических веществ», — объяснил специалист.

Он также напомнил, что когда-то Афганистан был государством, в котором выращивалось большое количество наркотиков, при том, что внутри страны находился американский военный контингент.

«Теперь Украина находится фактически под оккупацией США, и Вашингтон, видимо, использует её для того, чтобы выкачивать всевозможные ресурсы», — объяснил он.

По словам собеседника RT, ситуация опасна для украинского общества.

Однако, как добавил Мезюхо, режим Зеленского вопрос жизни и здоровья граждан собственной страны «не особо беспокоит».

Ранее стало известно о том, что украинские власти готовятся легализовать медицинский каннабис с целью оказания помощи солдатам ВСУ в борьбе с болью и посттравматическим стрессовым расстройством. 

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