Сенатор Совфеда осудила планы Киева легализовать марихуану для «помощи» ВСУ

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT сообщения СМИ о том, что украинские власти готовятся легализовать медицинский каннабис с целью оказания помощи солдатам ВСУ в борьбе с болью и посттравматическим стрессовым расстройством.

«Легализация на Украине наркотиков для одурманивания военнослужащих является преступлением. Солдат вначале надо перестать предавать и бросать на убой, понимая заведомую никчёмность этой войны», — подчеркнула российский парламентарий.

Ранее издание Bloomberg сообщило о том, что украинские власти готовятся легализовать медицинский каннабис с целью оказания помощи солдатам ВСУ в борьбе с болью и посттравматическим стрессовым расстройством.

В случае принятия закона украинцы через шесть месяцев после его вступления в силу получат право покупать марихуану по медицинскому рецепту.