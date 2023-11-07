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Сенатор Совфеда осудила планы Киева легализовать марихуану для «помощи» ВСУ

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RT
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT сообщения СМИ о том, что украинские власти готовятся легализовать медицинский каннабис с целью оказания помощи солдатам ВСУ в борьбе с болью и посттравматическим стрессовым расстройством.
Сенатор Совфеда осудила планы Киева легализовать марихуану для «помощи» ВСУ
  • РИА Новости

«Легализация на Украине наркотиков для одурманивания военнослужащих является преступлением. Солдат вначале надо перестать предавать и бросать на убой, понимая заведомую никчёмность этой войны», — подчеркнула российский парламентарий.

Ранее издание Bloomberg сообщило о том, что украинские власти готовятся легализовать медицинский каннабис с целью оказания помощи солдатам ВСУ в борьбе с болью и посттравматическим стрессовым расстройством. 

В случае принятия закона украинцы через шесть месяцев после его вступления в силу получат право покупать марихуану по медицинскому рецепту.

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