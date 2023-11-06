Политолог Дудчак: Украина абсолютно зависима от внешнего содержания

Политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Украине без помощи Запада грозит дыра в бюджете почти в $30 млрд.

По словам политолога, дыру в бюджете будут покрывать из внешних фондов и за счёт сокращения социальных расходов.

«В принципе, сейчас этот процесс уже начался. И специально для этого приезжала миссия МВФ, рассказывая украинцам, что им надо делать со своим бюджетом и как надо резать социальные расходы», — отметил Дудчак.

Он напомнил, что Украина живёт на внешнем содержании.

«Пока её отпускать никто не будет. Будут выдавать столько средств, сколько необходимо для функционирования государственного аппарата и поддержания жизнеспособности ВСУ и остатков населения. Но это будет делаться в минимальных размерах, чтобы хватало на поддержание «биологического существования». Украина абсолютно зависима от внешнего содержания. Она сейчас уже не способна существовать самостоятельно», — заключил собеседник RT.

Ранее Politico со ссылкой на главу украинского Минфина Cергея Марченко сообщило, что стране грозит дыра в бюджете на 2024 год в размере $29 млрд, если украинские власти не получат помощь от западных стран.

В сентябре Марченко отмечал, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.