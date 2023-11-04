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Глава МО Италии заявил, что время для перемирия на Украине пока не пришло

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Время для политического перемирия на Украине пока что не пришло, считает министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
Глава МО Италии заявил, что время для перемирия на Украине пока не пришло
  • Gettyimages.ru

В интервью Quotidiano Nazionale он отметил, что внимание к украинскому конфликту уже ослабло, но не в политическом плане. Также министр назвал неизменной поддержку Киева со стороны Европы и США.

«Очевидно, что прочный мир не может быть основан только на военных действиях. Необходимо политическое перемирие. Время для этого ещё не пришло, но надежда умирает последней», — добавил Крозетто.

Вместе с этим премьер-министр Италии Джорджа Мелони в разговоре с российскими пранкерами призналась, что многие устали от ситуации на Украине и вскоре настанет момент, когда все поймут, что «нужен выход».

Российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России.

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