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The Sun: хваливший российскую артиллерию британский наёмник погиб под обстрелом

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Хваливший российскую артиллерию британский наёмник Кристофер Перриман, сражавшийся на стороне ВСУ, погиб в результате артиллерийского удара.

«Бывший снайпер британской армии был убит в результате артиллерийского удара во время своей первой миссии с новым подразделением на Украине», — сообщает The Sun со ссылкой на источник.

Ранее Перриман заявил, что российские артиллеристы «чертовски хороши».

Он добавил, что его пребывание на Украине — самая тяжёлая служба, которую он проходил, так как каждая вылазка сопряжена с необходимостью всё время быть начеку из-за обстрелов.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области растёт число прибывающих иностранных добровольцев, которые хотят воевать на стороне России.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что число иностранных наёмников, в том числе американцев, на Украине растёт.

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