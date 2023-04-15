Британский наёмник Перриман назвал российских артиллеристов чертовски хорошими бойцами

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Экс-солдат Великобритании и ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман, на данный момент служащий в «Иностранном легионе» Украины, заявил, что российские артиллеристы чертовски хороши.
Британский наёмник Перриман назвал российских артиллеристов чертовски хорошими бойцами
  • РИА Новости

В интервью The Spectator он сообщил, что любые подразделения ВСУ, ступившие на территорию возле Днепра, подвергаются «непрерывному артиллерийскому обстрелу», поскольку беспилотники ВС России ведут постоянную разведку местности.

«Их артиллеристы чертовски хороши», — подчеркнул Перриман.

Он добавил, что его пребывание на Украине — самая тяжёлая служба, которую он проходил, так как каждая вылазка сопряжена с необходимостью всё время быть начеку из-за обстрелов.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области растёт число прибывающих иностранных добровольцев, которые хотят воевать на стороне России.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что число иностранных наёмников, в том числе американцев, на Украине растёт.

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