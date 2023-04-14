Посол России в США Антонов: число иностранных наёмников на Украине растёт

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что число иностранных наёмников, в том числе американцев, на Украине растёт.
Посол России в США Антонов: число иностранных наёмников на Украине растёт
  • AP

Об этом пишет ТАСС.

По словам Антонова, в СМИ появляется всё больше данных о росте числа наёмников на территории Украины.

Посол заявил, что возникает ощущение, что наёмники — это не вполне здоровые люди с испорченной психикой, которым надоело посещать тиры в своих странах, и «теперь они решили на практике реализовать сюжеты голливудских фильмов об охоте на живых людей».

«Не хочется верить, что американские наёмники участвуют вместе с нацистами в убийстве пленных российских солдат, в расстрелах мирных жителей, в ударах по жилым домам, да и других преступлениях, которые по всем параметрам подпадают под уголовную ответственность», — сказал Антонов.

Ранее американский портал The Daily Beast сообщил, что два наёмника из США, участвовавших в боевых действиях на стороне украинской армии, были ликвидированы на Украине.

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