Минфин Украины: будущее страны зависит от решений США
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Об этом он сказал итальянской газете Corriere della Sera.
«Наше будущее зависит от решений США. Мы верим, что администрация сможет найти решение», — цитирует его Agenzia Nova.
По его словам, Украина находится «в решающем моменте», так как интерес к стране угасает.
Он подчеркнул, что если бы киевские власти потеряли американскую поддержку, то «сценарий был бы радикальным».
«Мы хотели бы этого избежать», — добавил министр.
В сентябре Марченко отмечал, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.
14 июля Орбан высказал мнение, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности. Также он сказал, что Украина в финансовом отношении — несуществующая страна, она не может сама себя обеспечивать.