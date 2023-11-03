Глава украинского Минфина Cергей Марченко заявил, что будущее Украины зависит исключительно от решений Соединённых Штатов.

Об этом он сказал итальянской газете Corriere della Sera.

«Наше будущее зависит от решений США. Мы верим, что администрация сможет найти решение», — цитирует его Agenzia Nova.

По его словам, Украина находится «в решающем моменте», так как интерес к стране угасает.

Он подчеркнул, что если бы киевские власти потеряли американскую поддержку, то «сценарий был бы радикальным».

«Мы хотели бы этого избежать», — добавил министр.

В сентябре Марченко отмечал, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.

14 июля Орбан высказал мнение, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности. Также он сказал, что Украина в финансовом отношении — несуществующая страна, она не может сама себя обеспечивать.