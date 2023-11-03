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Минфин Украины: будущее страны зависит от решений США

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Глава украинского Минфина Cергей Марченко заявил, что будущее Украины зависит исключительно от решений Соединённых Штатов.
Минфин Украины: будущее страны зависит от решений США
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом он сказал итальянской газете Corriere della Sera.

«Наше будущее зависит от решений США. Мы верим, что администрация сможет найти решение», — цитирует его Agenzia Nova.

По его словам, Украина находится «в решающем моменте», так как интерес к стране угасает.

Он подчеркнул, что если бы киевские власти потеряли американскую поддержку, то «сценарий был бы радикальным».

«Мы хотели бы этого избежать», — добавил министр.

В сентябре Марченко отмечал, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.

14 июля Орбан высказал мнение, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности. Также он сказал, что Украина в финансовом отношении — несуществующая страна, она не может сама себя обеспечивать.

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