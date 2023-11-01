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Разведчик ВС России: польские наёмники заставляют ВСУ атаковать под Соледаром

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Польские наёмники заставляют украинских военных идти в атаку на российские позиции под Соледаром, рассказал разведчик добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» с позывным Воля.
Разведчик ВС России: польские наёмники заставляют ВСУ атаковать под Соледаром
  • AP

«Несколько человек сдались в плен, и выяснилось, что поляки гнали их в бой, а украинцы не хотели идти, понимая, что минные поля, а поляки гнали, то есть между собой уже началась перестрелка», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

По словам военного с позывным Крест, с украинской стороны воюют как мобилизованные, так и иностранцы.

Он добавил, что ВСУ теперь реже пытаются прорвать российскую оборону.

Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что СБУ проводит разъяснительные беседы с «отказниками» в Купянске.

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