Разведчик ВС России: польские наёмники заставляют ВСУ атаковать под Соледаром
- AP
«Несколько человек сдались в плен, и выяснилось, что поляки гнали их в бой, а украинцы не хотели идти, понимая, что минные поля, а поляки гнали, то есть между собой уже началась перестрелка», — цитирует РИА Новости военнослужащего.
По словам военного с позывным Крест, с украинской стороны воюют как мобилизованные, так и иностранцы.
Он добавил, что ВСУ теперь реже пытаются прорвать российскую оборону.
Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что СБУ проводит разъяснительные беседы с «отказниками» в Купянске.