Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и подразделения Нацполиции КОРД приехали в Купянск для проведения «разъяснительных бесед» с применением силы с украинскими бойцами, которые отказываются выполнять приказы командования, рассказал подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, речь идёт о массовом отказе военных 14-й и 32-й отдельных мехбригад ВСУ следовать приказам командиров, передаёт РИА Новости.

Марочко, ссылаясь на свои источники, добавил, что из-за этого было сорвано несколько атак ВСУ, а это негативно сказалось на общем положении войск.

Ранее украинский военнопленный сообщил, что солдат ВСУ на Запорожском направлении отправляют в СБУ за отказ идти на штурмы.

Как писала газета Time со ссылкой на источники, некоторые украинские военнослужащие отказываются переходить в наступление даже по прямому приказу от Владимира Зеленского.