Украинский пленный: солдат ВСУ отправляют в СБУ за отказ идти на штурмы

Солдат украинской армии, которые отказываются штурмовать позиции ВС России на Запорожском направлении, отправляют в Службу безопасности Украины (СБУ), рассказал пленный разведчик 14-й отдельной мехбригады ВСУ Сергей Кадачников.

Он сообщил, что в его подразделении наблюдаются большие потери, передаёт ТАСС.

«За день минимум пять человек гибнут, примерно столько же раненых, остальные — контузии. По этой причине люди отказываются идти на штурмы», — добавил Кадачников.

По словам военного, за это отправляют в СБУ, а что дальше происходит с бойцами, «никто не знает», так как отказников никто больше не видел.

Ранее пленный боец ВСУ сообщил, что командование Запорожского направления не владеет ситуацией на фронте.