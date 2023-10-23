Украинский пленный: солдат ВСУ отправляют в СБУ за отказ идти на штурмы
- AP
Он сообщил, что в его подразделении наблюдаются большие потери, передаёт ТАСС.
«За день минимум пять человек гибнут, примерно столько же раненых, остальные — контузии. По этой причине люди отказываются идти на штурмы», — добавил Кадачников.
По словам военного, за это отправляют в СБУ, а что дальше происходит с бойцами, «никто не знает», так как отказников никто больше не видел.
Ранее пленный боец ВСУ сообщил, что командование Запорожского направления не владеет ситуацией на фронте.