Командиры украинской армии на Запорожском направлении фронта не владеют ситуацией на поле боя и отправляют военных на российские позиции, считая их своими, сообщил пленный боец 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Виталий Шутко.

«Наш командир не знал обстановку, не владел ситуацией, это не первый раз такое, когда отправляют на занятые русскими войсками позиции», — передаёт ТАСС слова пленного.

Шутко добавил, что в большинстве случаев командование находится далеко от личного состава, поэтому не имеет актуальных данных о ситуации на линии фронта. По словам бойца, это обстоятельство является причиной приказов о штурмах, в которых Киев несёт большие потери.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС России ликвидировали несколько десятков солдат ВСУ и танк в районе села Вербового в Запорожской области.