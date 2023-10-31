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Российский боец: военные ВСУ в радиоэфире у Соледара грозятся убить друг друга

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Солдаты украинской армии оскорбляют друг друга и грозятся убить во время разговоров в радиоэфире под Соледаром, сообщил начальник штаба батальона «Скиф» (БАРС-35) в составе Добровольческого штурмового корпуса с позывным Варяг.
Российский боец: военные ВСУ в радиоэфире у Соледара грозятся убить друг друга
  • AP
  • © Roman Chop

«Если бы у нас был такой радиообмен, это было бы поводом для разбирательства. Оскорблять друг друга в радиоэфире, хамить вплоть до того, что «я тебя убью», — это недопустимо», — сказал он.

По его словам, агрессия и неуважение человеческого достоинства являются нормой для украинских военнослужащих.

Как сообщил ТАСС, Варяг добавил, что солдаты ВСУ в радиопереговорах используют только русский язык.

Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что СБУ проводит разъяснительные беседы с «отказниками» в Купянске.

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