Токаев назначил бывшего замруководителя Карагандинской области главой «АМТ»
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба казахстанского лидера.
По словам Токаева, Басин ранее уже работал в этой компании.
«Я ему поручаю вернуться и возглавить данное предприятие, взять под управление. У нынешнего руководства предприятия ничего не получается», — подчеркнул он.
Токаев также назвал «Арселормиттал Темиртау» худшей в истории Казахстана компанией по вопросам сотрудничества.
По последним данным, количество погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области в Казахстане увеличилось до 32.
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования Токаеву из-за аварии на шахте в Караганде.