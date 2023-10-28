Токаев назначил бывшего замруководителя Карагандинской области главой «АМТ»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил бывшего замруководителя Карагандинской области Вадима Басина главой компании «Арселормиттал Темиртау», которая переходит в собственность государства после аварии на её шахте, в результате которой погибли люди.

Об этом информирует пресс-служба казахстанского лидера.

По словам Токаева, Басин ранее уже работал в этой компании.

«Я ему поручаю вернуться и возглавить данное предприятие, взять под управление. У нынешнего руководства предприятия ничего не получается», — подчеркнул он.

Токаев также назвал «Арселормиттал Темиртау» худшей в истории Казахстана компанией по вопросам сотрудничества.

По последним данным, количество погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области в Казахстане увеличилось до 32.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования Токаеву из-за аварии на шахте в Караганде.